Старейшая подлодка ЧФ «Алроса» впервые за восемь лет вышла в море

Подлодка «Алроса» прошла ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе ЧФ и впервые за восемь лет вышла в море для прохождения ходовых испытаний.

Подлодка «Алроса» прошла ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе ЧФ и впервые за восемь лет вышла в море для прохождения ходовых испытаний.

Источник ТАСС в силовых структурах Севастополя сообщил, что подлодка после модернизации стала носителем комплекса «Калибр-ПЛ».

«Подводная лодка вышла [в открытое море из Севастопольской бухты]. Впервые за восемь лет лодка будет опробована на различных режимах эксплуатации и должна доказать свою способность действовать по предназначению», — сказал собеседник агентства.

Подлодка экспериментального проекта 877 «Алроса» была построена в городе Горький (сейчас Нижний Новгород) на заводе «Красное Сормово» незадолго до распада СССР. Особенность этого проекта в том, что вместо винта на лодке установлен водометный движитель, обеспечивающий максимально скрытное передвижение. За это за рубежом субмарину с водометными движителями называют «черная дыра».

В начале мая 2022 года сообщалось, что ремонт подлодки завершен, «Алроса» обрела новые боевые и технические возможности, которые «ставят субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы».