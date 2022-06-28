Приют для бездомных животных когда-то обязательно появится

Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев перед депутатами Законодательного Собрания города 28 июня, предварительно извинившись, что не смог реализовать обещание в прошлом году.

Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев перед депутатами Законодательного Собрания города 28 июня, предварительно извинившись, что не смог реализовать обещание в прошлом году.

Губернатор сообщил,что на сегодняшний день работы по отлову безнадзорных животных возложены на специализированное подразделение ГБУ «Парки и скверы». У госучреждения все готово: необходимая техника и транспортные средства закуплены.

— Мы не будем больше нанимать никаких подрядчиков. У нас был печальный опыт. Выполнять эти работы будет ГБУ «Парки и скверы». В настоящий момент куплено все необходимое оборудование для поимки с улиц бездомных собак, чтобы потом доставлять их в ветеринарную клинику для обследования, лечения, стерилизации, чипирования и дальнейшего возвращения в среду обитания. В других регионах агрессивных животных размещают в приютах. Я помню свое обещание о приюте, к сожалению, не смог его реализовать в 2021 году, как планировалось, — подчеркнул М.Развожаев.

Люди в приоритете

По словам губернатора, сейчас с помощью фондирования завершается формирование необходимых средств, которые, в основном, являются частными пожертвованиями. Также глава города отметил, что в связи со сложной геополитической ситуацией, объем благотворительных расходов сильно возрос.

— Даже тем, кто активно участвует в жизни города, понятно, что когда речь идет о людях или животных, все-таки стараются решать первое, — объяснил М.Развожаев.

При этом он неоднократно повторил, что для работы с животными все готово, а изъятие собак с улиц уже началось.

— Приют в Севастополе обязательно появится. Я не хочу сейчас говорить, что до конца года, но очень на это нацеливаюсь, — оптимистично закончил ответ руководитель города.

Напомним, служба отлова бездомных животных не работает в Севастополе с конца 2020 года после резонансной истории с подрядчиком-живодером. С тех пор во всех районах города количество безнадзорных животных выросло в разы, были отмечены случаи нападения собак на людей. Из-за бездействия властей только в этом году неоднократно возникали случаи массового отравления и самовольного отстрела безнадзорных собак.

Первый раз построить дом для бездомных животных М.Развожаев пообещал севастопольцам в 2020 году, еще будучи исполняющим обязанности губернатора.