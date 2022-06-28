Пляжи «Серебряный» и «Золотой» закрыли из-за мусора и нечистот

Жители Балаклавы остались без пляжей. К ранее закрытым «Городскому», «Мраморному» и «Васили» добавили Ближний и Дальний.

Жители Балаклавы остались без пляжей. К ранее закрытым «Городскому», «Мраморному» и «Васили» добавили Ближний и Дальний.

Причина закрытия последних двух — отрицательное эпидзаключение, объяснила главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

— Хочу напомнить, что разрешается использование водного объекта только при получении санитарно-эпидемиологического заключения, на сегодня два пляжа — «Золотой» и «Серебряный» — имеют отрицательные санэпидзаключения. Там надо решить вопрос с вывозом твердых бытовых и жидких бытовых отходов, — доложила А.Мелюх на аппаратном совещании в правительстве города 27 июня.

На это губернатор Михаил Развожаев напомнил, что это вопрос оператора, которым в настоящее время является муниципалитет.

— Ну, решайте технически, пляжи эти два нельзя закрывать, надо выполнить требования и дальше, чтобы они работали, — дал задание губернатор.

В ходе совещания также прозвучало, что на сегодняшний день Роспотребнадзором проведено исследование 74 проб, и в 15% выявлена нестандартная морская вода на «Мраморном» и «Городском» пляжах. Они также находятся в Балаклаве.

— Они не вошли в перечень пляжей на сегодняшний момент, но там мы мониторим ситуацию и там обнаружено несоответствие по бактериологическим показателям, — сказал А.Мелюх.

Напомним, что из перечня пляжей Севастополя в 2022 году исключен пляж «Васили» из-за угрозы обвала береговой линии. Вода на пляжах «Мраморный» и «Городской» многие годы не соответствует санитарным нормам, но почему-то их оператор ничего для улучшения ситуации не делает. Хотя обязан.