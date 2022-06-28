Памятнику Примирения нужна работа над ошибками

На каменных плитах у подножия памятника Примирения, помпезное открытие которого на берегу Карантинной бухты состоялось в апреле 2021 года, севастопольцы обнаружили ошибки в высеченных на мраморе стихах.

На каменных плитах у подножия памятника Примирения, помпезное открытие которого на берегу Карантинной бухты состоялось в апреле 2021 года, севастопольцы обнаружили ошибки в высеченных на мраморе стихах.

Кроме того, на самих плитах спустя всего год после открытия уже видны следы разрушения.

Начнем с ошибок. О них «Севастопольской газете» сообщили неравнодушные читатели, для кого литературное творчество Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова является знаковым и требующим внимательного и бережного отношения. Небрежность в цитатах вызвала возмущение и требование исправить ошибки в стихотворениях русских поэтов.

Корреспонденты «Севастопольской газеты» убедились, что авторский текст при нанесении на мемориальные плиты действительно был несколько переиначен, по крайне мере, в части пунктуации. Речь идет о стихотворении М.Волошина «Гражданская война», цветаевском «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..» и о произведении участника Гражданской войны Н.Туроверова «Товарищ».

Но это еще не все. Изучая надписи на Памятнике Примирения, нельзя было не обратить внимание на состояние самих плит. Они по прошествии чуть более года после открытия оказались отмечены трещинами и сколами. Последнее, вероятно, свидетельствует о неправильном подборе строительных материалов, не выдержавших агрессивной морской влажности.

Так или иначе, но спросить за нынешнее состояние памятника, открытие которого было столь презентабельным и даже помпезным (напомним, что монумент возведен по инициативе и на средства Военного-исторического общества) на сегодня не с кого, поскольку на учет в Севнаследии он так и не поставлен.