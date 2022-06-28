Особый правовой режим в сфере земельных отношений в Крыму и Севастополе продлен

Госдума на заседании 28 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года периода, в рамках которого в Крыму и Севастополе целый ряд имущественных и земельных вопросов могут регулироваться региональными нормативными правовыми актами при согласовании с федеральными органами.

Госдума на заседании 28 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года периода, в рамках которого в Крыму и Севастополе целый ряд имущественных и земельных вопросов могут регулироваться региональными нормативными правовыми актами при согласовании с федеральными органами.

Как сообщает ТАСС, согласно закону, до 2025 года особенности регулирования имущественных и земельных отношений, кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость, отношений в области градостроительной деятельности могут быть установлены нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя при согласовании с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, до 1 января 2025 года на территории Крыма и Севастополя особенности правоотношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов также могут устанавливаться нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы, в том числе представляющие в палате Крым и Севастополь, — ранее отмечали, что закон позволит урегулировать правоотношения, связанные со сносом самовольных построек и обеспечить их снос на основании решений, принятых на территории Крыма.