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Леонид Кучма уже не Почетный гражданин Севастополя

Решением депутатов Законодательного собрания Севастополя 28 июня бывший президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина города.

Решением депутатов Законодательного собрания Севастополя 28 июня бывший президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина города.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко, в вину Л.Кучме ставится его представление Украины в ходе заключения Минских соглашений, в результате чего, по его словам, конфликт между Россией и Украиной перешел в горячую фазу.

Еще одним основанием для лишения звания председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев счел оскорбительные для россиян высказывания экс-президента Украны.

Интересно, что не все депутаты безоговорочно поддержали инициативу В.Пархоменко и В.Немцева. Так, депутат Вячеслав Горелов объяснил, что отказался поддержать постановления, так как не одобряет юридическую конструкцию документа.

— Когда политика вмешивается в юридическую практику — ничего нет хуже, — высказался он.

Общий итог голосования: 16 человек — «за», двое — «против», еще двое депутатов воздержались.

Напомним, что вопрос о лишении бывшего президента Украины Леонида Кучмы статуса Почетного гражданина Севастополя поднимался еще осенью 2015 года. Тогда такое решение предполагалось принять в ходе референдума, как это прописано в законе. Потом идея всегородского референдума была забыта. Вместо нее 31 мая 2022 года севастопольские парламентарии на очередном своем заседании сразу в двух чтениях приняли поправку в статью 8 закона города Севастополя от 29 мая 2015 года №149-ЗС «О Почетном гражданине города Севастополя», изменив правила лишения звания.

Госсовет Крыма 20 апреля также лишил региональных госнаград и званий семерых украинцев, в том числе экс-президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму, «за дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым». 28 апреля звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» Л.Кучму лишили депутаты Керченского горсовета.

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