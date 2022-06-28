Какие законы вступают в силу в июле

Специальный налоговый режим для малого бизнеса, запрет для иностранцев разрабатывать российские недра, обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации по месту жительства и другие законы и нововведения июля — в материале, подготовленном пресс-службой Государственной Думы РФ.

Специальный налоговый режим для малого бизнеса, запрет для иностранцев разрабатывать российские недра, обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации по месту жительства и другие законы и нововведения июля — в материале, подготовленном пресс-службой Государственной Думы РФ.

1 июля

Специальный налоговый режим для малого бизнеса

С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы.

Право должников на сохранение прожиточного минимума

Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Это значит, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу.

Защита пенсионных накоплений

Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

*Обязательное медицинское страхование

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.

Граждане не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС.

Больше мер соцподдержки через Госуслуги

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50 % стоимости ОСАГО через портал «Госуслуги».

Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Ограничение размера комиссий

Размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом.

Контроль качества выращенного в РФ зерна

В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Объектом исследования станет зерно в период уборки урожая в месте его выращивания, перечень необходимых для этого свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут проводить для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.

Система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Система будет следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота, а также обрабатывать предоставленные данные и контролировать их достоверность.

Биологическая безопасность

Вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит Правительство РФ.

Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.

За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.

Сокращение срока оформления паспорта

Срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Упрощение регистрации по месту жительства

Граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.

Получение гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства — победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.

3 июля

Информирование о полной стоимости потребкредита

Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

Эти меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.