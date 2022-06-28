Инкерманцы против сдачи Мартыновского оврага

Жители Инкермана возмущены намерением властей Севастополя продать с аукциона права аренды на земельный участок в Мартыновском овраге и собирают подписи против такого решения.

Жители Инкермана возмущены намерением властей Севастополя продать с аукциона права аренды на земельный участок в Мартыновском овраге и собирают подписи против такого решения.

В аренду на 20 лет

Участок уже выставлен на торги с целью создания проекта экотуризма. Как сообщается, стартовая цена участка составляет 4,8 млн рублей в год, срок аренды — 20 лет.

Это один из пяти лесных участков, права на которые Севприроднадзор намерен продать с аукциона. Общая площадь участков — 14 га, но на тот, что расположен в Мартыновском овраге, приходится половина.

Условие аренды, как 27 июня сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, — разработка арендатором проекта освоения лесов, который должен пройти экспертизу Минприроды РФ. В случае ее успешного прохождения, арендатор получит право разбивать на земельном участке палаточные городки и развивать различные виды «зеленого туризма» с учетом требований природоохранного законодательства. Одним из требований является общедоступность территории.

Подписи в защиту поляны

Жители Инкермана называют это место «поляной на третьем кордоне». Они призывают всех неравнодушных встать на защиту давно любимого места отдыха, которое теперь оказалось под угрозой коммерческого использования.

Всех неравнодушных к судьбе поляны призывают отдать свой голос против размещения на ней некой базы отдыха или палаточного лагеря, который, по мнению местных жителей грозит уничтожением этого природного уголка и лишает их традиционного места отдыха.

«Ну почему так происходит, почему не берегут то, что свято для многих поколений людей…», — пишет в соцсети Людмила Кашкина.

«Мы на ту поляну пионерами в походы ходили, «не отдадим барыгам», — возмущается другой инкерманец Виктор Волков.

Неравнодушных жителей призывают оставить свои подписи в защиту поляны. Это можно сделать в магазинах Горного поселка, на ул.Толбухина, на рынке и в магазинах Инкермана. Горожан также призывают писать письма-обращения на имя губернатора Севастополя, депутатам Законодательного собрания, в ФАС, прокуратуру и т.д.

Рубеж героев

Напомним, что именно в Мартыновском овраге традиционно в марте проводится фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев», посвященный параду, проведенному здесь 24 марта 1942 года 25-й Чапаевской дивизией.