Дожди и борьба с их последствиями продолжаются

В Крыму ведутся работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с выпадением обильных осадков.

В Крыму ведутся работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с выпадением обильных осадков.

Всего из жилых домов за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» эвакуировали 42 человека, в том числе 11 детей. Работы по эвакуации проводились локально согласно поступающим обращениям граждан в Симферопрольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Симферополе и Бахчисарае. Из детского дома-интерната в Белогорске эвакуировано 95 детей.

За прошедшие сутки спасатели убрали десяток аварийных деревьев, деблокировано три автомобиля. В с.Софиевка Симферопольского района для укрепления 50 метров берега реки уложено около 300 мешков с грунтом.

Доставили продукты и воду

В понедельник, 27 июня, в результате повышения уровня воды в реке, часть домов в с.Поворотное Белогорского района оказалась отрезанной водным потоком. Сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» с использованием альпинистского снаряжения наладили переправу через реку и осуществили доставку жителям воды, хлеба, других продуктов питания.

Спасли детей на мосту

В 20.58 спасателям поступило сообщение, что в Симферополе на пешеходном мосту на ул.Гаспринского двое детей заблокировано вышедшем из берегов Салгиром. К месту происшествия незамедлительно выдвинулся трое спасатели Симферопольского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» и один спасатель Россоюзспаса.

Они перешли вброд паводковый рукав реки Салгир, навели веревочные перила и эвакуировали детей в безопасную зону. Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, дети 2008 и 2009 года рождения в медицинской помощи они не нуждались.

Нет воды и электричества

Насосная станция затоплена из-за случившегося накануне наводнения в Белогорске Республики Крым, без водоснабжения остались 17 тыс. человек. Проблемы с водоснабжением возникли еще в нескольких населенных пунктах Симферопольского и Белогорского районов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

В Симферопольском районе без электроэнергии остается насосная станция Каштановое, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В селе Пионерском высокий уровень воды в реке Салгир не позволят приступить к работам по восстановлению разрушенного трубопровода.

В море лучше не купаться

Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям на южном берегу Крыма в связи с обильными осадками, купаться в море не рекомендовано.

«Мониторинг морской воды проходит в обычном режиме в контрольных точках. По результатам принимаются соответствующие меры. Как правило, когда идут ливневые дожди, мы не рекомендуем населению купаться ввиду того, что качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям и температура воды 13 градусов», — объяснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Прогноз погоды

По данным Крымского управления по метеорологии, 28 июля на полуострове сохранится дождливая погода. В южных, центральных и восточных районах пройдут сильные ливни с грозами, в дневные часы возможен град и шквал 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

29-30 июля высокий циклон переместится на юго-восточную акваторию Черного моря. Погода на полуострове улучшится: максимальная температура воздуха повысится до 26…31°, минимальная составит 16…21°. Ночью без осадков, днем есть вероятность локальных внутримассовых грозовых дождей. Ветер восточный умеренный.

Из-за ночных ливней и последовавших за ними подтоплений 26 июня в Симферополе и Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС, 27 июня — в Белогорском районе. По данным властей, подтоплены сотни участков и домов. Подтопления зафиксированы также в Бахчисарайском районе и на региональных трассах, в Алуште сошел сель. Пострадавших и погибших нет. Штормовое предупреждение продлили до 28 июня.