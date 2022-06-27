Просят оставить Лабораторное шоссе односторонним

Севастопольцы встревожены перспективой открытия двустороннего движения по Лабораторному шоссе на участке от ул.Ревякина до кольца на пересечении с ул.Генерала Мельника.

Севастопольцы встревожены перспективой открытия двустороннего движения по Лабораторному шоссе на участке от ул.Ревякина до кольца на пересечении с ул.Генерала Мельника.

Свою обеспокоенность планами департамента транспорта по изменению организации движения они выразили в коллективном обращении к депутату Законодательного собрания Севастополя Вячеславу Горелову, сообщили в прес-службе городского парламента. В обращении говорится, что рельеф дороги (местности в целом) опасен как для транспорта, так и для пешеходов. В связи с чем обустройство на этом изначально аварийном участке двустороннего движения крайне нежелательно.

Ранее директор дептранса Павел Иено заявил, что движение транспорта от кольца в районе улицы Генерала Мельника по Лабораторному шоссе к автовокзалу на пл.Ревякина может стать двусторонним. По его мнению, это позволит разгрузить автомобильный трафик в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе.

П.Иено сообщил, что при обустройстве двустороннего движения по указанному участку, возможно, придется изменить схему движения на «дергачевском кольце» — вместо кольца сделать регулируемый перекресток. При этом транспортный узел в районе пл.Ревякина — оборудовать надземным пешеходным переходом в районе вокзального здания.