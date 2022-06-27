Попытался удрать от официантов и полиции

Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора. Уроженец Краснодарского края признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции Симферополя.

Следствием и судом установлено, что 11 марта 2021 года в центре крымской столицы двое посетителей кафе, наев и выпив на сумму свыше 20 тысяч рублей, покинули заведение, не расплатившись. За ними с криками погнался персонал. Погоню увидел оперуполномоченный отдела уголовного розыска «Центральный» и предпринял попытку задержать мужчин. Те не подчинились требованиям представителя власти и попытались скрыться на автомобиле BMW. Водитель начал движение, сбил полицейского. Некоторое время автомобиль ехал по проспекту Кирова с полицеским на капоте. Чтобы сбросить его, водитель увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной. Сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги. Кроме того, мужчина, находившийся за рулем, оскорбил и нанес удар по лицу сотруднику полиции, прибывшему на место происшествия.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель и его приятель находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом собранных следствием доказательств и по результатам судебного разбирательства пришел к выводу о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.