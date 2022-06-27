Отчитались о работе «Зеленого фонда»

В севастопольском «Зеленом фонде» в настоящее время более 20 млн рублей, но окончательную цифру можно будет озвучить в конце года.

В севастопольском «Зеленом фонде» в настоящее время более 20 млн рублей, но окончательную цифру можно будет озвучить в конце года.

В 2021 году на компенсационное озеленение Севастополя направлено 63,6 млн рублей, в том числе 8,3 млн руб — на разработку проектов озеленения, 40,3 — на их реализацию, 14,9 — на инвентаризацию зеленых насаждений. Об этом 27 июня на аппаратном совещании в правительстве города отчиталась глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— В итоге разработано 16 проектов для 14 образовательных учреждений на сумму 4,4 млн рублей. Также сейчас заключены контракты на два проекта для объектов здравоохранения на общую сумму 2,1 млн руб и 20 проектов на объекты озеленения территории общественных пространств на общую сумму 1,8 млн рублей, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее информации, в стадии разработки находятся 22 проекта, из которых 20 — улицы и общественные пространства. Средства на озеленение доведены до ГБУ «Парки и скверы», заключены контракты с ассоциацией ландшафтных архитекторов Крыма и Севастополя. Срок завершения контракта — июль 2022 года.

По словам Ю.Гавриловой, в прошлом году контракт был расторгнут из-за плохого качества работ, в этом году — другой исполнитель.

В числе объектов здравоохранения — городская больница №5, со сроком окончания проектирования — четвертый квартал 2022 года.

Комплексное озеленение образовательных учреждений на 2021-2022 год включило 16 проектов, из которых девять уже реализуются и семь запланированы.

Перейти на сайт "Зеленый фонд" можно по ссылке green.sev.gov.ru.