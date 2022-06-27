Обновление сетей водоснабжения снизит потери воды до 2 тыс кубов в сутки

Капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит увеличить экономию воды в 2022 году с 1635 кубометров в сутки (в 2021 году) до 2000.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит увеличить экономию воды в 2022 году с 1635 кубометров в сутки (в 2021 году) до 2000.

Об этом сказал 27 июня на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

- Мы в 2021 году выполнили 30 мероприятий на сетях протяженностью 24 км, снижение потерь составило 1635 кубометров в сутки. В 2022 году запланирован капремонт порядка 9,6 км сетей 1200 мм диаметром, что позволит выйти на показатель экономии 2 тысячи кубометров в сутки, - сказал Е.Горлов.

Он пояснил, что речь идет о магистральных водопроводах, большие диаметры и большая протяженность потребует определенного технологического процесса.

Он также пояснил, что работы будут вестись методом санации, не повреждая благоустройство улиц, при устройстве байпасов у социальных объектов переходы будут организованы.

- Все предыдущие ошибки мы учтем, - пообещал Е.Горлов.