Нет управляющей компании — квартплату можно не платить

Неожиданная экономия средств собственников жилья многоквартирного дома по ул.Горпищенко, 90 образовалась из-за того, что департамент городского хозяйства уже более года не может определить для них управляющую компанию (УК).

Неожиданная экономия средств собственников жилья многоквартирного дома по ул.Горпищенко, 90 образовалась из-за того, что департамент городского хозяйства уже более года не может определить для них управляющую компанию (УК).

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился житель данного дома с просьбой помочь найти их управляющую компанию: все его попытки оказались тщетны.

Редакция выяснила, что на сегодняшний день управляющая организация по обслуживанию многоквартирного дома по у.Горпищенко, 90 не определена. Это следует из ответа департамента городского хозяйства на информационный запрос «Севастопольской газеты».

«Департамент на сегодняшний день рассматривает возможность назначения управляющей организации для управления домом по ул.Горпищенко, 90», — сказано в ответе горхоза.

В департаменте объяснили, что в результате открытого конкурса право обслуживания данного дома с 1 января 2020 года выиграла УК ООО «Прогресс». Но уже через девять месяцев обслуживание прекратилось в связи с окончанием срока действия договора. При этом, на начало 2019 года ООО «Прогресс» заключило договора на управление 15 многоквартирными домами, сегодня таковых осталось четыре. Сайт организации фактически не обновляется, а актуальная информация отсутствует.

Приказом департамента городского хозяйства от 24 декабря 2021 года для управления домом по ул.Горпищенко, 90 взамен ООО «Прогресс» была определена другая управляющая организация — ООО «К-Сервис», зарегистрированная в Казани, но имеющая офис в Гагаринском районе, от нее поступило письмо с просьбой об отмене вышеуказанного приказа.

Пока в горхозе пытаются подобрать невезучему дому управляющую компанию, собственники жилья за содержание дома могут не платить, об этом сообщили пресс-службе ведомства, комментируя сложившуюся ситуацию.

Обрашаем ваше внимание, что за потребленную электроэнергию, воду, газ, отопление, вывоз мусора и капремонт платить нужно.