Мост в Симферополе обещают отремонтировать за месяц

Мост через реку Салгир в центре Симферополя, часть которого обрушилась накануне, планируется восстановить до 20 июля.

Мост через реку Салгир в центре Симферополя, часть которого обрушилась накануне, планируется восстановить до 20 июля.

«Поставлен срок 20 июля. Это возможно, особенно если в течение трех-четырех дней спадет вода», — сообщил ТАСС врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что место аварии локализовано. Ремонтом займется компания «ВАД», которая реализует крупные дорожные проекты на полуострове, в том числе строит трассу «Таврида».

Ситуация с мостом

Фрагмент моста обрушился в реку Салгир 26 июня. Инцидент произошел на ул.Толстого, около парка имени Гагарина, где Салгир вышел из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Мэр столицы Крыма Михаил Афанасьев предположил, что обрушение произошло после того, как река подмыла конструкции. Движение по мосту перекрыто.

Мост был построен в 1965 году. В 2018-м его признали аварийным из-за трещин и смещения несущих конструкций. Капитальный ремонт провели в 2019 году. В ходе ремонта выявились и иные дефекты.

Прокуратура Крыма проверит, насколько уполномоченные лица следили за состоянием моста, часть которого обрушилась в Симферополе, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства 27 июня.