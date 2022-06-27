Крым заливают дожди

На полуострове сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за прошедших ливней несколько населенных пунктов подтоплено, реки вышли из берегов, обрушилось два моста.

На полуострове сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за прошедших ливней несколько населенных пунктов подтоплено, реки вышли из берегов, обрушилось два моста.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, в результате сильных ливней в период с 26 по 27 июня поступила информация о происшествиях на территории трех муниципальных образований — Симферополе, Симферопольском районе и Алуште. В восьми населенных пунктах подтоплены около 300 домовладений и придомовых территорий, подвальные помещения в многоквартирных домах.

Подтопления зафиксированы также в Белогорском и Бахчисарайском районах, на региональных трассах, в Алуште сошел сель. Эвакуировано около 800 человек. Пострадавших и погибших нет.

Поступили два сообщения о повреждении мостов: подъездной мост в с.Дружное, Трудовского сельского поселения, и обрушение двух полос на мосту через Салгир по ул.Толстого в Симферополе. Пострадавших нет. Проезд осуществляется по объездным дорогам.

Сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация межмуниципального характера регионального уровня реагирования в границах муниципальных образований ГО Симферополь, Симферопольский район.

По состоянию на 6.00 понедельника, 27 июня, остаются подтопленными два многоквартирных дома, не менее 21 придомовой территории и 15 частных домовладений на территории двух муниципальных образований. Информация уточняется и постоянно меняется.

По прогнозу синоптиков, 27 июня в Крыму ожидаются сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках — подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1,0-2,0 м, в низких местах незначительный выход воды на пойму. В селевых бассейнах угроза формирования селей.