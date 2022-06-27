Ярмарку «Летняя» проведут с 8 по 10 июля

С 8 по 10 июля в районе рынка «Южный» (5-й километр Балаклавского шоссе) проведут сезонную ярмарку «Летняя». Об этом 27 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынка и лицензирования Наталия Скорюкова.

С 8 по 10 июля в районе рынка «Южный» (5-й километр Балаклавского шоссе) проведут сезонную ярмарку «Летняя». Об этом 27 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынка и лицензирования Наталия Скорюкова.

На этот раз на ярмарке организуют около 80 торговых мест, а условием участия станет установка минимальной торговой наценки на реализуемую продукцию.

На ярмарке будет представлена продукция севастопольских, крымских производителей, а также производителей из расположенных рядом регионов.

По слдовам п. Скорюковой, всего на территории Севастополя организовано 26 ярмарок различной специализации, на 17 ярмарках работают 68 площадок.

В общей сложности, предоставлено 1536 торговых мест.