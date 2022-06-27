Экотуризм хотят развивать через аукцион

Севприроднадзором по программе Ростуризма объявлено проведение пяти аукционов на право использования лесных участков.

Об этом 27 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Существуют около 20 общедоступных мест отдыха, которые исторически были на территории Севастопольского лесничества. Часть этих территорий закреплена за дирекцией ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», — сказала Ю.Гаврилова.

Она перечислила: «Инжир», «Турецкую поляну», Учкуевку и еще пять территорий, определеных для свободного аукциона.

— Рекреационная деятельность на этих территориях будет осуществляться с учетом требований лесного кодекса и положением об ООПТ в том случае, если участки находятся на ООПТ. Никаких капитальных объектов строительства там не предусматривается. Прежде, чем хозяйствующий субъект приступит к использованию этого участка, ему необходимо разработать проект освоения лесов, который пройдет экспертизу в Министерстве природных ресурсов РФ, — пояснила Ю.Гаврилова.

Она же добавила, что такие участки запрещено огораживать, они остаются территорией общего пользования для жителей города. Причем, организацию рекреационной деятельности (устройство палаточных городков или еще чего-то по формату «Зеленого туризма») может осуществлять либо госучреждение, либо частная компания или инвестор, которые придерживаются природоохранного законодательства. Инспекторский надзор остается.

По словам Ю.Гавриловой, на перечисленных трех участках работа уже началась: «Турецкая поляна» уже открыта, «Инжир» практически открыт.

Предполагается, что на таких участках будут следить за чистотой, вывозить мусор, а в конце сезона — убирать территорию, оставляя до следующего сезона почти нетронутую природу.