Новости Севастополя

Экотуризм хотят развивать через аукцион

Севприроднадзором по программе Ростуризма объявлено проведение пяти аукционов на право использования лесных участков.

Севприроднадзором по программе Ростуризма объявлено проведение пяти аукционов на право использования лесных участков.

Об этом 27 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Существуют около 20 общедоступных мест отдыха, которые исторически были на территории Севастопольского лесничества. Часть этих территорий закреплена за дирекцией ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», — сказала Ю.Гаврилова.

Она перечислила: «Инжир», «Турецкую поляну», Учкуевку и еще пять территорий, определеных для свободного аукциона.

— Рекреационная деятельность на этих территориях будет осуществляться с учетом требований лесного кодекса и положением об ООПТ в том случае, если участки находятся на ООПТ. Никаких капитальных объектов строительства там не предусматривается. Прежде, чем хозяйствующий субъект приступит к использованию этого участка, ему необходимо разработать проект освоения лесов, который пройдет экспертизу в Министерстве природных ресурсов РФ, — пояснила Ю.Гаврилова.

Она же добавила, что такие участки запрещено огораживать, они остаются территорией общего пользования для жителей города. Причем, организацию рекреационной деятельности (устройство палаточных городков или еще чего-то по формату «Зеленого туризма») может осуществлять либо госучреждение, либо частная компания или инвестор, которые придерживаются природоохранного законодательства. Инспекторский надзор остается.

По словам Ю.Гавриловой, на перечисленных трех участках работа уже началась: «Турецкая поляна» уже открыта, «Инжир» практически открыт.

Предполагается, что на таких участках будут следить за чистотой, вывозить мусор, а в конце сезона — убирать территорию, оставляя до следующего сезона почти нетронутую природу.

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