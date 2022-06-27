Дождливая погода продлится до среды

Дожди в Севастополе прекратятся к середине недели. В среду, 29 июня, температура воздуха начнет повышаться.

Дожди в Севастополе прекратятся к середине недели. В среду, 29 июня, температура воздуха начнет повышаться.

Об этом 27 июня на аппаратном совещании сообщил засместитель губернатора Алексей Парикин. Он также доложил, что в период непогоды в городе было зайдействовано 36 сотрудников и 26 единицы техники.

— Ливневки, которые забиваются, оперативно подчищаем. Подтопления объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорог пока нет, было три заявки, их оперативно выполнили «Севэнерго» и управляющие компании, — сообщил А.Парикин.

По сведениям севастопольсктх синоптиков, максимальное количество осадков выпало с субботы на воскресенье (с 25 на 26 июня) — 22,5 мм, в ночь с 26 на 27 июня — 4 мм.

По словам дежурного синоптика Елены Лаврушко, со среды температура воздуха будет повышаться и погода с каждым последующим днем будет становиться все более летней.