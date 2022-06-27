Дорогу в Вишневом отремонтирует другой подрядчик

После вмешательства прокуратуры Севастополя возобновлен незавершенный ремонт дороги в селе Вишневое, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

После вмешательства прокуратуры Севастополя возобновлен незавершенный ремонт дороги в селе Вишневое, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В результате прокурорской проверки было установлено, что ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения по ул.Садовая в с.Вишневом должен был выполнен к 1 декабря 2021 года. Однако в марте 2022 года готовность объекта составляла всего 24%.

После вмешательства прокуратуры госконтракт ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» с ООО «Крымстроймост» расторгнут, к выполнению ремонта привлечен другой подрядчик. Новый срок окончания работ — ноября 2022 года.

В связи с отсутствием действенного контроля со стороны государственного заказчика прокуратурой города и прокуратурой Нахимовского района в департамент транспорта и в ГКУ «Дирекция» внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в июне 2022 года прокуратура района внесла директору ГКУ «Дирекция» представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, выразившихся в складировании гравия, отсутствии предупреждающих знаков и ограждающих устройств на месте проведения работ.

Ремонт дороги и внесенные представления находятся на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Напомним, что ООО «Крымстроймост» провалило в 2021 году и ремонт ул.Суворова, который также велся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».