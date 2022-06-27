Для конного взвода полиции закупают снаряжение

Полиция Севастополя ищет поставщика 20 офицерских седел и аксессуаров к ним.

Тендер на поставку снаряжения для нужд УМВД города на 1,7 млн рублей размещен центром хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию подрядчик обязуется поставить заказчику 20 седел офицерских варшавского типа, сшитых по индивидуальным меркам каждой лошади. Передняя и задняя лука седла должны быть обрамлены латунной окантовкой. Каркас выполнен из дерева или прочного пластика. Подкладки под полки ленчика — из плотного войлока. На передней части верхнего крыла должна быть пришита мягкая подушка (под колено), на нижнем крыле — высокий упор. Замки выполнены из нержавеющей стали. Крышка седла не должна перекрывать надпись и эмблему, изображенные на вальтрапе.

К седлам необходимо поставить в таком же количестве потники, подпруги регулируемые, путлища, нагрудники (подперсье), оголовье (уздечка), вальтрапы парадные темно-синего цвета, с тройным кантом цвета российского флага, с вышивкой в виде серебристого герба РФ и надписью «Полиция», недоуздок.

«Все вышеперечисленные товары должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать нормам и ГОСТам», — сказано в описании закупки. Победителя аукциона определят 27 июня.

Напомним, официально о создании в Севастополе отделения конной полиции было заявлено 31 мая на смотре личного состава и техники правоохранительных органов города перед началом курортного сезона. В мероприятии приняла участие конная пара карачаевских лошадей по кличке Шейх и Красавчик кавалерийского взвода полиции.

Тогда начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко объявил, что для формирования первого отделения конной полиции губернатор Михаил Развожаев передаст полиции 10 лошадей. Планируется, что конный взвод будет состоять из 20 лошадей и его комплектование завершится в третьем квартале 2022 года.