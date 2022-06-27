Бывший директор Севавтодора завышал суммы контрактов на десятки миллионов рублей

Гагаринский районный суд Севастополя признал бывшего директора ГБУ «Севастопольский автодор» виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Установлено, что злоумышленник в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, занимая должность директора ГУПС «Севастопольский Автодор», с помощью подчиненных ему сотрудников, не осведомленных о его преступных намерениях, внес заведомо ложные сведения в официальные документы. На основании его указаний в протоколы заседания закупочной комиссии ГУПС «Севастопольский Автодор» внесены недостоверные данные о принятии решений о заключении договоров с единственным поставщиком на разработку проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования в городе Севастополе на 2016 год, на закупку инертных материалов на строительство дорог и специальной дорожной техники.

Тогда же без согласования с учредителем, которым является правительство Севастополя, он заключил сделки на закупку указанных товаров и работ на заведомо завышенную сумму в размере более 36 млн рублей.

Кроме того, в рамках исков, поданных контрагентами в связи с невыплатой денежных средств по незаконно заключенным злоумышленником договорам, взысканы судебные расходы в общей сумме более 10 млн рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету города.

Также осужденный, действуя по указанию неустановленных должностных лиц департамента транспорта, департамента экономики и департамента по имущественным и земельным отношениям, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, без конкурсных процедур заключил задним числом договор поставки специальной техники на сумму более 212 млн рублей. При этом стоимость приобретенного по договору была завышена на 65 млн в сравнении с рыночными ценами.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем.

За совершенные преступления, учитывая уже имеющуюся судимость, эксдиректор осужден к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того он лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года и 1 месяц, со штрафом в размере 5,1 млн рублей. Данный штраф он уже оплатил.

Согласно судебному решению по иску заместителя Генерального прокурора РФв пользу ГБУ «Севастопольский Автодор» с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в размере свыше 101 млн рублей.

Обвинительный приговор был вынесен 24 июня, у сторон есть 10 дней на его обжалование, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.