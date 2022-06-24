Турнир по плаванию посвятили памяти Галины Прозуменщиковой

С 23 по 25 июня в Севастополе проходят соревнования по плаванию, с участием юных спортсменов СШОР №1, а также спортшколы ЦСКА.

С 23 по 25 июня в Севастополе проходят соревнования по плаванию, с участием юных спортсменов СШОР №1, а также спортшколы ЦСКА.

Всего в соревнованиях участвуют примерно 160 юных спортсменов, по 80 от каждой спортшколы. Об этом «Севастопольской газете» сообщила главный тренер спортивной сборной города Севастополя по плаванию Виктория Матвиюк.

По ее информации, фактически одновременно проходят два вида соревнований: чемпионат города Севастополя и турнир, посвященный памяти легендарной олимпийской чемпионке по плаванию Галины Прозуменщиковой.

В чемпионате принимают участие юноши в возрасте 15 лет и старше, а также девушки в возрастной категории 13 лет и старше, в турнире больше номинаций, а нижняя возрастная граница установлена на уровне 9 лет.

Соревнования проводятся по всем дисциплинам и дистанциям, в том числе, кролль 50, 100, 400, спина 50, 100 и 200 метров, брасс 50, 100, 200 метров.

В качестве наград ребят ожидают дипломы и медали. Кроме того, по результатам чемпионата традиционно происходит отбор спортсменов в сборную команду Севастополя для участия в соревнованиях разного уровня — от чемпионата Южного федерального округа до чемпионата России.

По результатам участия в турнире памяти Г.Прозуменщиковой, ребятам будут присвоены спортивные разряды.

По словам В.Матвиюк, оба соревнования проводятся с целью популяризации плавания и продвижению этого вида спорта, как традиционного для Севастополя.

- К сожалению, плавание пока никак не может возродиться в том виде, в котором он существовал и развивался во времена Г.Прозуменщиковой. У нас нет возможности охватить достаточное количество детей, нам не хватает базы, мы не имеем достаточной поддержки, стимулирующей заинтересованность ребят заниматься спортивным плаванием, - рассказала главный тренер.

Она же пояснила, что в отличие от советского времени, современные вузы не проявляют особой заинтересованность в приеме на учебу талантливых спортсменов.

- Именно поэтому юноши, когда наступает период подготовки к поступлению в вузы, вынуждены прекратить или серьезно снизить интенсивность занятий плаванием, - пояснила тренер.

Еще одна проблема - в том, что на факультете физической культуры и спорта Таврического университета готовят только учителей физкультуры, а тренерское направление подготовки упразднено.

На вопрос, сколько на сегодня бассейнов в городе задействованы под занятия спортивным плаванием, тренер ответила, что фактически их два: при средней школе №24 (СШОР №1) и бассейн ЦСКА. В учет не берутся так называемые школы плавания, которые по сути являются клубами, ориентированными на получение коммерческой прибыли.

- Очень часто после занятий в таких клубах нам приходится детей переучивать, что гораздо сложнее, чем учить. Для обучения же спортивному плаванию нужны особые условия, в том числе малый бассейн для обучения самым азам плавания, - продолжила главный тренер.

В.Матвиюк также отметила, что, кроме перечисленных проблем, в Севастополе явная нехватка специалистов.