Суд в Чехии отказал в экстрадиции россиянина Александра Франчетти на Украину

Верховный суд в Праге 23 июня решил, что экстрадиция российского гражданина Александра Франчетти, которого украинские власти обвиняют в участии в аннексии Крыма, недопустима во время военных действий, так как его права на Украине могут быть нарушены.

Верховный суд в Праге 23 июня решил, что экстрадиция российского гражданина Александра Франчетти, которого украинские власти обвиняют в участии в аннексии Крыма, недопустима во время военных действий, так как его права на Украине могут быть нарушены.

«В настоящее время ввиду военного конфликта в Украине, а также личных обстоятельств в отношении Франчетти <...> существует реальная опасность нарушения его прав, гарантированных международными договорами о защите прав человека и основных свобод», — об этом журналистам сообщил пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг.

А.Франчетти задержали в аэропорту Праги в сентябре 2021 года по запросу Украины. Киевские власти называют его одним из участников событий Крымской весны, ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией. По их мнению, проживая в Чехии, он в 2014 году приехал в Севастополь, где сформировал разведывательную группу «Северный ветер» из 11 человек и передавал полученную информацию командованию ВМФ России. А.Франчетти свою вину отрицает и заявляет, что в Севастополе работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.