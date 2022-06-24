Решения по скифскому золоту в этом году не будет

Верховный суд Нидерландов не сможет вынести решение по делу о скифском золоте до конца этого года, сообщила ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

Верховный суд Нидерландов не сможет вынести решение по делу о скифском золоте до конца этого года, сообщила ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

По ее словам, в настоящее время стороны продолжают обмениваться аргументами в письменной форме. Эта стадия должна завершиться 16 сентября, после чего свое заключение должен будет вынести генеральный адвокат.

«И лишь после этого Верховный суд сможет вынести свое решение, поэтому вердикт не ожидается в этом календарном году», — подчеркнула Т.Тьердема.

Скифское золото — коллекция более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В январе этого года российская сторона подала кассационную жалобу на данное решение в Верховный суд Нидерландов.