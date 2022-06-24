Расписания не будет: троллейбусы переводят на интервальное движение

Большинство троллейбусных маршрутов Севастополя переведут на интервальное движение, сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова».

У троллейбусов хотят отменить расписание. Вместо этого введут интервальное движение. Фиксированным будет только время начала и окончания работы транспорта. Обещано, что промежутки времени между приходом троллейбусов на остановки будут составлять пять, 10, 20, 40 минут в рабочие, выходные или праздничные дни — для каждого маршрута будет установлено свое верхнее значение.

Пассажирам советуют пользоваться мобильным приложением Яндекс.Карты.

С чем связано такое новшество выяснить у троллейбусного начальства газете пока не удалось: кто-то в отпуске, кого-то нет на рабочем месте. Зато новость активно и не всегда благосклонно комментируют в соцсетях севастопольцы.

Так Александр Ступак написал, что нововведение — это два шага назад. «Если бы все троллейбусы ходили с интервалом 5-10 мин, как №14-й, то пожалуйста. А для маршрутов вроде 1, 4, 19, 11, 11А необходимо четкое расписание, как было прежде. Сегодня столкнулся с подобным: интервал троллейбуса маршрута 11А — 122 минуты! На Яндексе не отображается. Ждать — не ждать? Пошел пешком, а троллейбус меня обогнал. До сих пор организация троллейбусных перевозок была на высоте, но теперь все», — жалуется А.Ступак.

Пассажир Никита Клышко предположил, что в условиях перенаселенного города, тяжелого трафика и вечных пробок, интервальное движение станет способом скрыть несоблюдение стандартов и требований к обслуживанию населения общественным транспортом: «Хоть какие интервалы можно ставить, если общественный транспорт стоит в пробках, то перевозчик не сможет гарантировать никакие интервалы».

Актуальное расписание для катеров и автобусов, а также интервальное движение троллейбусов можно узнать по ссылке https://sevdortrans.ru/urban_transport/.