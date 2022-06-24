Нарушения правил пожарной безопасности придется устранить

Севастопольский городской суд согласился с городской прокуратурой, требующей обеспечить меры пожарной безопасности, предусмотренные законодательством, в здании Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ).

Севастопольский городской суд согласился с городской прокуратурой, требующей обеспечить меры пожарной безопасности, предусмотренные законодательством, в здании Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ).

Как сообщалось ранее, прокуратурой Ленинского района г.Севастополя в результате проведенной проверки было установлено, что в ДДЮТ допущены ряд нарушений пожарной безопасности.

В учреждении отсутствуют на некоторых этажах эвакуационные выходы, беспрепятственный доступ в учреждение инвалидов и других маломобильных групп населения, нет тактильно-контрастных предупреждающих указателей и тактильных табличек для людей с нарушением зрения, противоскользящих полос и бортиков на ступенях, в местах перепада высот не оборудованы пандусы и подъемные устройства.

Среди других нарушений установлено, что не организовано медицинское обслуживание несовершеннолетних, не оборудован медицинский кабинет, не заключен соответствующий договор с медицинской организацией.

Требование устранить выявленные нарушения предъявлено департаменту образования, который должен профинансировать выполнение работ по устранению нарушений в части пожарной безопасности, соблюдения прав инвалидов и обеспечения медицинского обслуживания детей

Кроме того, в постановлении суда указывается, что в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия, департамент должен выделить средства для разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, а учреждение – обеспечить ее разработку в течение трех месяцев с момента предоставления финансирования.

В начале января «Севастопольская газета» сообщала, что иск о необходимости соблюсти права детей и детей с ограниченными возможностями здоровья на безопасные условия получения дополнительного образования во Дворце детского и юношеского творчества был предъявлен городскому департаменту образования и науки.

Суд первой инстанции его удовлетворил. Однако, не согласившись с решением суда, департамент обжаловал его. Теперь Севастопольский городской суд отклонил апелляционную жалобу ответчика, оставив решение суда первой инстанции без изменений.