Начались наземные съемки космического фильма «Вызов»

В Москве и Звездном городке продолжилась работа над художественным фильмом «Вызов», съемки которого впервые проходили на Международной космической станции, сообщает Роскосмос с соцсетях.

В Москве и Звездном городке продолжилась работа над художественным фильмом «Вызов», съемки которого впервые проходили на Международной космической станции, сообщает Роскосмос с соцсетях.

К съемкам подключился сербский актер Милош Бикович. Он сыграет хирурга, коллеги главной героини фильма — врача Жени. По сюжету фильма героиня Юлии Пересильд отправляется в опасное путешествие на орбиту Земли, чтобы спасти тяжело заболевшего космонавта.

Съемки фильма пройдут на территории Центра подготовки космонавтов им.Гагарина и санатория «Вороново». Отдельный блок снимут в специально созданном павильоне, где построили копию Центра управления полетами.

Напомним, 5 октября прошлого года на космодроме Байконур состоялся запуск корабля Союз МС-19 с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту. Командиром пилотируемого корабля стал Герой России, почетный гражданин Севастополя космонавт Антон Шкаплеров. В фидьме он играет сам себя. Сцены в космосе были отсняты за 12 дней.

Фильм выйдет на экраны в первой половине 2023 года. «Вызов» — совместный проект Роскосмоса и Первого канала.