На таксиста напал вооруженный ножом пассажир

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста.

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста.

По версии полиции, 23-летний таксист приехал на вызов и забрал пассажира. В пути тот попросил свернуть в переулок и сделать остановку. Водитель выполнил просьбу. После чего пассажир, угрожая ножом, потребовал отдать все имеющиеся деньги. Таксист не растерялся, оттолкнул нападавшего и вышел из автомобиля. Налетчик тоже не стал терять время на раздумья, схватил с переднего сидения смартфон водителя и скрылся. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его.

Неоднократно судимый 20-летний местный житель сознался в преступлении и рассказал, что сбыл мобильное устройство в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.