На Южном берегу Крыма — апвеллинг

Температура морской воды на Южном берегу Крыма резко снизилась вследствие сгона — апвеллинга. При довольно комфортной для июня температуре воздуха, морская вода на всем южнобережье понизилась едва ли не до зимних значений.

Температура морской воды на Южном берегу Крыма резко снизилась вследствие сгона — апвеллинга. При довольно комфортной для июня температуре воздуха, морская вода на всем южнобережье понизилась едва ли не до зимних значений.

Как сообщила «Севастопольской газете» начальник отдела гидрометпрогнозов Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Борисевич, температурный скачок в сторону понижения произошел в течение суток 23-24 июня.

— Это явление у побережья Черного моря происходит каждое лето и связано с подъемом глубинных морских вод на поверхность. Сейчас температура морской воды понизилась в районе Феодосии довольно значительно — там вода примерно 12 градусов, а в Алуште — 13, - отметила Н.Борисевич.

По ее словам, продолжительность периода апвеллинга может колебаться от шести часов до 10 суток. Точно предсказать, когда произойдет возврат теплых вод, к сожалению, невозможно.

Что касается Севастополя, то, по данным, которые получены с метеостанции в районе Херсонесского маяка, на том участке побережья сейчас фиксируется вполне комфортная температура воды, она более 20 градусов. Аналогичная ситуация — на Фиоленте.

Однако, как сообщают читатели «Севастопольской газеты», уже на Серебряном пляже и южнее вода откровенно холодная.

Интересно, что на побережье на Северной стороне Севастополя и далее апвеллингов вообще не бывает, там обстановка стабильная.

— В той части побережья — мелководье и поэтому температура воды там не подвержена подобным температурным скачкам, на пляжах «Учкуевка», «Любимовка», «Орловка», в районе Качи и севернее вода прогрелась до примерно 22 градусов, — успокоила Н.Борисевич.