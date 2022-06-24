И второго поворота налево на Ялтинском кольце нет

В связи со строительством 8 этапа трассы «Таврида» опять изменена схема движения развязки на Ялтинском кольце. Теперь это касается транспорта, который движется в Севастополь со стороны Ялты.

В связи со строительством 8 этапа трассы «Таврида» опять изменена схема движения развязки на Ялтинском кольце. Теперь это касается транспорта, который движется в Севастополь со стороны Ялты.

До 20 июля перекрыт поворот налево для транспорта со стороны Ялты. Разворот осуществляется в районе 8 км автодороги Севастополь-Инкерман, при движении в сторону трассы «Таврида». Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута!

С 6 июня на Ялтинской развязке запрещен поворот налево для транспорта, который движется из Инкермана на Ялту. Поворот делают на Балаклавской развязке на 10-м км. Первоначально говорилось, что такая схема движения будет действовать до 20 июня, но ее пока не отменили.

На Ялтинском кольце в настоящее время ведется строительство двухуровневой развязки в рамках 8-го этапа трассы «Таврида». Департамент транспорта обещал, что подрядчик к июлю запустит одну полосу движения тоннеля в направлении Инкерман – 10-й км, так как из-за ремонта путепровода в Инкермане и поломок паромов на Северную сторону из Севастополя остался всего один выезд. Но судя по новому сообщению, проезд через тоннель к обещанной дате устроить не удалось.