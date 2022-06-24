Транспорт «Геннадий Дмитриев» отправлен в Севастополь

Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М, построенный на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске, отправлен для достройки в Севастополь.

Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М, построенный на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске, отправлен для достройки в Севастополь.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, транспортировка судна займет около месяца.

На данный момент его техническая готовность составляет 85%. Нужно установить надстройку, ходовую рубку, кран, завершить монтаж систем. В Севастополе судно пройдет швартовные, ходовые и государственные испытания. Сдача заказа намечена на 2023 год. «Геннадий Дмитриев» будет нести службу в составе Черноморского флота.

Закладка судна состоялась 5 мая 2017 года, спуск на воду — 1 июня 2021 года.

Судно проекта 20360М предназначено для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены носовая вертолетная площадка, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 т, а также ледовое усиление корпуса и двойные борта.

Справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел», полное водоизмещение — более 3,6 тысяч т, длина — 77 м, ширина — 16 м, высота борта — 6,3 м.