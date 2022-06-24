Электричку из Джанкоя в Мелитополь запускают в тестовом режиме

Железнодорожное сообщение между Джанкоем и Мелитополем откроется 1 июля, сообщил генеральный директор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов в эфире телеканала «Херсон и Запорожье-24».

Железнодорожное сообщение между Джанкоем и Мелитополем откроется 1 июля, сообщил генеральный директор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов в эфире телеканала «Херсон и Запорожье-24».

«Учитывая то, что инфраструктура продолжительный период простаивала, и ту степень ответственности, когда начинается пассажирское движение, было принято решение возобновить пассажирские перевозки в тестовом режиме. Пока это будет одна пара поездов, которая будет отправляться из Джанкоя на станцию Мелитополь и обратно», — цитирует А.Ефремова ТАСС.

Уточняется, что в запускаемых составах будет по три вагона на 250 человек. Сейчас осматривается техническое состояние локомотивов, проверяются системы железнодорожного сообщения.