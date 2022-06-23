Жара вернется на юг России к концу июня

Жаркая погода до 30 градусов ожидается на юге России в конце июня. До этого погода будет умеренно теплой.

Жаркая погода до 30 градусов ожидается на юге России в конце июня. До этого погода будет умеренно теплой.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Только к концу месяца будет повышение температура до 27-30 градусов. Это около нормы — на 1 градус выше нормы», — сообщил он.

По словам Р.Вильфанда, до воскресенья на юге России погода будет умеренно теплой. В Крыму, например, температурный фон прогнозируется в 21-23 градуса.

Метеоролог отметил, что понижение температуры воздуха не повлияет существенно на температуру моря.