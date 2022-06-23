Завоевали «бронзу» на архитектурном конкурсе

Новый проект реконструкции сквера у Петропавловскго собора, выполненный архитекторами СевГУ, получил бронзовый диплом на Всероссийском архитектурном фестивале. Но городским чиновникам он почему-то не приглянулся.

Новый проект реконструкции сквера у Петропавловскго собора, выполненный архитекторами СевГУ, получил бронзовый диплом на Всероссийском архитектурном фестивале. Но городским чиновникам он почему-то не приглянулся.

В рамках V Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2022» состоялся смотр- конкурс на лучший проект по комплексному развитию и сохранению архитектурной исторической среды, на котором команда кафедры архитектуры и дизайна СевГУ представила концепцию планировочной организации сквера у собора Петра и Павла в Севастополе.

— Команда наших архитекторов презентовала проект концепции сквера у Петропавловского собора. Речь идет непосредственно о территории у храма. Преобразование сводилось к минимальным строительным работам. Основной акцент ставился на озеленении, за счет ландшафтного дизайна, — рассказал «Севастопольской газете» доцент кафедры архитектуры и дизайна СевГУ, преподаватель Института развития города Алексей Тихонов.

По его словам, бронзовый диплом, который получил севастопольский проект, — это признание наших специалистов профессиональным сообществом.

«Бронзовый» проект

Севастопольцы подошли к реализации проектной документации комплексно: изучили архивные документы и фотографии, неоднократно выезжали на место, общались с специалистами и общественностью.

— Для того, чтобы при благоустройстве исключить какие-либо пробелы, мы рассматривали более широкую территорию, чем была заявлена, — говорит руководитель проекта, архитектор Екатерина Миклясевич.

По ее мнению, особенностями проекта стала идея проектировщиков использовать для мощения площади особого вида известняка поликристаллической породы — травертина.

«Сам камень — бежевого цвета удивительно подходит под колористику собора, который выполнен из инкерманского известняка. Травертин — известковая тонкозернистая горная порода. Хорошо поддается шлифованию и полированию. Травертин еще известен как тибурский камень», — объяснила Е.Миклясевич. Настоящими памятниками этому материалу можно назвать Колизей, Собор Святого Петра в Ватикане, также он был одним из наиболее популярных строительных материалов во времена возведения Санкт-Петербурга.

Кроме того, заведующей кафедрой «Архитектура и дизайн» института развития города СевГУ Элиной Красильниковой был разработан дендропарк, который охватывал уже существующее озеленение сквера и дополнял его новыми растениями. Для создания дендропарка было предложено использовать крымские эндемики, растения произрастающие на полуострове, которые хорошо приживаются и создают неповторимый образ нашего города.

Попросили и забыли

Е.Миклясевич уточнила, что этой работой архитекторы занялись по просьбе губернатора Севастополя Михаила Развожаева после того, как он посетил общественные слушания проекта сквера, который выполнил подрядчик из Воронежа ООО «Технодорпроект», и который жители центрального городского холма не приняли. Тогда по результатам обсуждений губернатор обратился в Институт развития города с предложением, проект посмотреть, обсудить и внести правки. Словом, сделать так, чтобы он устраивал всех и соответствовал историко-культурному коду достопримечательного места.

За два месяца просьба главы города была исполнена, эскизный проект передали в департамент городского хозяйства, где он благополучно потерялся.

Денег на благоустройство нет

Напомним, что о реконструкции сквера у собора Петра и Павла стало известно в конце апреля 2020 года. Тогда ГБУ «Парки и скверы» объявило о поиске подрядчика, который за 40 миллионов рублей благоустроит общественное пространство.

Типовую проектную документацию по данному объекту еще в 2018 году разработала воронежская фирма ООО «Технодорпроект».

До конца 2020 года эскизный проект несколько раз показывали севастопольцам. В процессе общественных обсуждений выяснилось, что разработчики не предусмотрели охранные зоны расположенного на этой территории собора. Документацию пришлось дорабатывать. Разделом об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Петропавловский собор» занялось ООО «Приоритет». В связи с этим сроки реализации проекта сдвинулись. А по прошествии времени сквер у собора Петра и Павла из перечня объектов благоустройства на 2020 год вообще исключили.

По информации горхоза «на сегодняшний день, финансирование на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту не предусмотрено. В случае выделения дополнительного финансирования департаментом городского хозяйства города Севастополя будет рассмотрена возможность выполнения работ по капитальному ремонту сквера у собора Петра и Павла».