Заключены контракты на ремонт дорог на полмиллиарда рублей

В середине июня распоряжениями губернатора Севастополя Михаила Развожаева на капитальный ремонт восьми автомобильных дорог между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и подрядчиками из Севастополя, Крыма и Краснодара были подписаны контракты на общую сумму в 530,17 млрд рублей.

В середине июня распоряжениями губернатора Севастополя Михаила Развожаева на капитальный ремонт восьми автомобильных дорог между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и подрядчиками из Севастополя, Крыма и Краснодара были подписаны контракты на общую сумму в 530,17 млрд рублей.

Фиолентовское шоссе — по кусочкам

Самый объемный ремонт предстоит на Фиолентовском шоссе. Работы там разделили на три контракта, вероятно, чтобы уложиться в сроки.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ дороги 67 К-9 Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент, на участке км 4+600- км 11+229 стоимостью более 173 млн рублей был подписан с местным АО «Севастопольское управление дорожного строительства».

На «Ремонт автомобильной дороги 67 К-9 Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент, на участке км 0+110 – км 4 + 600» контракт на сумму 121,49 млн рублей — с ООО «Дорстройкубань-19» из Краснодара.

На строительство дороги 67 Н-26 5-км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент, на участке км 1+926- км 5+726» контракт стоимостью 89,72 млн рублей — с ООО «Крымдорстрой» из Феодосия.

И еще пять дорог

Кроме того городские власти заключили договора на капремонт еще пяти дорог: Голубинка – Передовое – Широкое — цена 17,66 млн рублей; проспект Победы – улица Горпищенко — 36,48 млн рублей; подъезды к посёлку Любимовка — 23,38 млн рублей и к селу Резервное — 32,74 млн рублей; дорога на ул. Садовая (с. Вишневое) — 35,35 млн рублей.

Напомним, что выделение дополнительного финансирования на ремонт дорог в Севастополе — результат поручения Президента РФ по итогам январского совещания 2020 года по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Всего на 2022 год городу планировалось выделить 1,3 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог, не вошедших в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. При этом в мае стало известно, что в ближайшее время город дополнительно получит 450 млн рублей. Эти средства планировалось направить на капитальный ремонт двух пригородных трасс: Фиолентовского шоссе (автодорога Севастополь – порт «Камышовая бухта» – мыс Фиолент) и Монастырского шоссе (5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент).