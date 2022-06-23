Водовод ремонтируют, несмотря на санкции

Реконструкцию магистрального водовода от пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова завершат до конца 2022 года, оптимистично пообещали в капстрое, не вспоминая, что первоначальный срок по контракту был декабрь 2021-го.

Реконструкцию магистрального водовода от пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова завершат до конца 2022 года, оптимистично пообещали в капстрое, не вспоминая, что первоначальный срок по контракту был декабрь 2021-го.

«В Севастополе продолжается работа по уменьшению потерь воды из-за изношенности городских сетей. В ее рамках ведется реконструкция водоводов. Ход работ на одном из участков — от проспекта Генерала Острякова до улицы Пожарова — проконтролировал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов», — сообщили в пресс-службе департамента.

«Весь материал, который используется для реконструкции данного водовода — импортный, производитель Дания. В связи с этим были определенные сложности с поставкой материалов. На сегодняшний день все трудности позади, готовность объекта составляет порядка 75%. Общая протяженность реконструируемого трубопровода методом санации — 4 км. В настоящее время на проспекте Генерала Острякова уже демонтируют временный водовод длиной 1 км и установленные ранее пешеходные мостики. Подрядчик приступил к работам на последнем участке протяженностью 900 м — от улицы Нины Ониловой до улицы Ковпака. До конца года планируем объект завершить и ввести в эксплуатацию», — рассказал И.Гапицонов.

Реконструированная часть водовода уже эксплуатируется, все пусконаладочные работы и гидравлические испытания пройдены.

Работы выполняет подрядная организация «Аквапрув». Цена контракта 604,6 млн рублей.

Напомним, что работы на этом водоводе были начаты в 2020 году и должны были завершиться к концу 2021-го. Первоначальная цена контракта — 465,17 млн рублей