Ученые получили мегагрант на изучение византийской истории Крыма

Ученые Крымского федерального университета получили 90 млн рублей на изучение этнокультурных трансформаций во владениях Восточно-Римской империи в Крыму. Под руководством французского профессора в вузе будет создана научно-исследовательская лаборатория для изучения византийской истории.

Ученые Крымского федерального университета получили 90 млн рублей на изучение этнокультурных трансформаций во владениях Восточно-Римской империи в Крыму. Под руководством французского профессора в вузе будет создана научно-исследовательская лаборатория для изучения византийской истории.

Мегагрант рассчитан на три года, сообщил руководитель проекта, директор НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.

«Наша цель — это всестороннее изучение этнокультурных трансформаций во владениях Восточно-Римской империи в Таврике (Херсон, горный Крым, Боспор) конца IV – начала XIII веков, когда регион принадлежал Византии. Исследования будут направлены на изучение политической истории формирования владений, возникновения городов, создания византийского военно-административного округа и его эволюции. Империя с разным успехом администрировала практически все районы Крыма, за исключением степных», — рассказал А.Айбабин.

По его словам, особое внимание будет уделено изучению влияния византийской культуры на этнические процессы местных готов и алан, в результате которого на полуострове сформировалась местная горно-крымская народность — крымские греки.

Исследования будут посвящены как культурным, так и ассимиляционным процессам развития алано-готского населения и формирования на их основе новой грекоязычной народности.

«Мы изучим письменные источники, будем проводить археологические исследования, привлечём все те археологические материалы, которые были получены нами за последние восемь лет интенсивных раскопок на Мангуп-Кале, Эски-Кермен и на Боспоре. Ещё одним важным направлением станет изучение готского языка и его вытеснения греческим, для чего будет привлечен германист вуза. Ранее комплексные исследования такого масштаба не проводились», — отметил А.Айбабин.

Исследования носят междисциплинарный характер и подразумевают применение современных методов археологического датирования (радиоуглеродный и другие). Так, например, будут широко применяться исследования составов металлов найденных в ходе раскопок для определения регионов производства сырья и регионов империи, с которыми велась торговля.

Всего на девятый конкурс программы мегагрантов было направлено 293 заявки из 49 регионов России. Совет по грантам определил 30 победителей, уточнили в пресс-службе КФУ.