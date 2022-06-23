Среди выпускников — 253 медалиста

Вручение школьных медалей «За особые заслуги в учении-2022» состоялось 23 июня в драмтеатре им.Луначарского.

В зрительном зале собрались выпускники и их родители для того, чтобы принять поздравления от всего города, включая губернатора Михаила Развожаева.

Он первым поздравил ребят с главной городской сцены, пожелав им столь же успешно шагать по взрослой жизни, а после получения высшего образования вернуться в родной Севастополь. По его словам, как раз сейчас в в городе открывается множество возможностей для самореализации.

— Нам теперь нужно самим производить технику, оборудование, писать программное обеспечение, нам нужно многое делать самим, чтобы не быть зависимыми ни от кого, — напутствовал ребят во взрослую жизнь губернатор.

Первыми на сцену для награждения пригласили ребят, которые получили по ЕГЭ 100 баллов, а также призеры заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад. В их числе — выпускники гимназии №1 имени А.С.Пушкина, билингвальной гимназии №2, средней школы №3 с углубленным изучением английского языка, гимназии №10, средней школы №58.

В городскую копилку в этом году добавились полученные ребятами высшие баллы по русскому языку, русской литературе, химии. Поздравления и благодарственные письма вручили также родителям виновников торжества, с признанием их безусловного вклада в школьное золото детей.

Кроме них, благодарственные письма от губернатора получили учителя-предметники, подготовившие стобалльников, а также призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Среди городских школ в 2022 году наибольшее количество медалей — в гимназии №1 им.Пушкина (28 медалистов), на втором месте — билингвальная гимназия №2, с результатом в 15 медалистов. На третьей позиции — средняя школа №3 с углубленным изучением английского языка, там 6 выпускников окончили школу с наивысшими результатами по всем предметам.

Бал медалистов традиционно воспринимается, как фэшн-показ, нынешний не стал исключением. Хотя и отличился от предыдущих лет некоторой сдержанностью и лаконичностью, отсутствием пышных платьев с кринолинами, которые уступили место стильным брючных костюмам.

Напомним, что в 2021 году 308 выпускников севастопольских школ получили медали «За особые успехи в учении».