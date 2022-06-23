Совет Федерации утвердил программу поддержки развития Севастополя

Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития города федерального значения Севастополя» утверждено 22 июня в ходе пленарного заседания верхней палаты, сообщила «Парламентская газета».

С 6 по 8 июня прошли Дни города федерального значения Севастополя, делегацию региона возглавили губернатор Михаил Развозжаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев. В повестке трехдневного события обсудили вопросы развития региона.

В рамках госпрограммы предусмотрены: стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны в Крыму, обеспечение эффективного функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристской среды.