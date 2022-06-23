На дополнительно выделенные 450 млн рублей отремонтируют 23 км дорог

Соответствующее постановление принято 23 июня на заседании правительства Севастополя. Речь идет о финансовом обеспечении госпрограммы развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2022 год. Постановлением в программу внесены изменения.

Соответствующее постановление принято 23 июня на заседании правительства Севастополя. Речь идет о финансовом обеспечении госпрограммы развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2022 год. Постановлением в программу внесены изменения.

Как доложил глава гортранса Павел Иено, постановление принимается в целях приведения финансового обеспечения программы в соответствие с распоряжением правительства РФ о выделении дополнительных бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства РФ Росавтодору и эффективного расходования бюджетных средств.

— Финансирование увеличено на 450 млн рублей. В рамках реализации мероприятия планируется отремонтировать дополнительно 23 км автомобильных дорог общего пользования, — сказал П.Иено, пояснив, что имеются в виду Фиолентовское и Монастырское шоссе, что недавно обсуждалось на встрече губернатора с жителями Фиолента.

— К работам уже приступили, — доложил П.Иено.

На это губернатор поручил разобраться с тротуарами на Монастырском шоссе, о чем также шла речь на встрече.

— Там, где сейчас пройти невозможно, — уточнил М.Развожаев.

— Мы это все увяжем дополнительно, ждем денежные средства по соглашению с Москвой и приступим к финансированию работ в этом году по обеспечению пешеходной доступности. Там будет пешеходная сеть и велодорожка, — заверил П.Иено.