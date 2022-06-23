Исследовали обитателей гиперсоленого озера

Ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (Севастополь) описали разнообразие бентосных и планктонных животных, обитающих в гиперсоленом озере Херсонесское на юго-западном побережье Крыма. Авторы в течение нескольких месяцев проводили отбор проб со дна озера и из толщи воды на трех станциях, различающихся соленостью воды.

Ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (Севастополь) описали разнообразие бентосных и планктонных животных, обитающих в гиперсоленом озере Херсонесское на юго-западном побережье Крыма. Авторы в течение нескольких месяцев проводили отбор проб со дна озера и из толщи воды на трех станциях, различающихся соленостью воды.

В пробах были найдены инфузории, насекомые, двустворчатые моллюски и черви. Особое внимание уделялось видам, относящимся к Harpacticoida, Ostracoda и Nematoda, так как представители этих групп массово встречались в большинстве проб. Также авторы проанализировали влияние скоплений зеленой нитчатой водоросли Cladophora на численность и структуру зооценоза.

- Целью данного исследования было изучение пространственно-временной изменчивости зоопланктона и зообентоса как интегрированной части целого озерного зооценоза в этом маленьком крымском гиперсоленом озере морского происхождения. Результаты могут быть востребованы как для более рациональной организации природоохранной деятельности в приморской полосе Крыма, так и для развития многовидовой аквакультуры гиперсоленых вод, что сейчас очень актуально в мире», — рассказала кандидат биологических наук, руководитель проекта по гранту РНФ и лаборатории экстремальных экосистем, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Елена Ануфриева, .