Для руководства газо-и электрозаправками ввели отдельную должность

Новая должность заместителя главы гортранса вводится в связи с расширением функций департамента в части внедрения интеллектуальных транспортных систем и газозаправочной и электрозаправочной инфраструктуры города. Решение принято 23 июня на заседании правительства Севастополя.

Новая должность заместителя главы гортранса вводится в связи с расширением функций департамента в части внедрения интеллектуальных транспортных систем и газозаправочной и электрозаправочной инфраструктуры города. Решение принято 23 июня на заседании правительства Севастополя.

- Учитывая включение новых направлений и задач, требуется изменение структуры, в частности вводится штатная единица должность заместителя директора департамента за счет исключения одной штатной единицы специалиста отдела капитального ремонта, - доложил глава гортранса Павел Иено.

По его информации, в текущем году в городе должно появиться 18 электрозаправок, на что уже выделены средства по федеральной программе.

- Программа действует два года, мы всего должны установить 25 электрозаправок по городу, в этом году 18, - продолжил П.Иено.

Он также ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева, что существуют быстрые и медленные заправки, но на Ленина, 2 будут установлены, вероятно, и та и другая.

- Над списком остальных мест сейчас работаем, общий перечень предварительно согласован, совместно с архитектурой и ДИЗО смотрим локации, какие есть ограничения. И после этого будем уже внедрять, - сказал П.Иено.

На это губернатор предложил ему опубликовать проект, с тем, чтобы в этой работе, возможно, «помог коллективный разум».

- Лучше с двух сторон посмотреть на эту ситуацию, - сказал он, заодно посетовав, что в правительстве нет ни одного электромобиля.