Жители Фиолента наконец-то встретились с губернатором

Объявленная на начало года, а потом несколько раз переносившаяся встреча Михаила Развожаева с представителями инициативных групп садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Фиолента, состоялась 21 июня.

Объявленная на начало года, а потом несколько раз переносившаяся встреча Михаила Развожаева с представителями инициативных групп садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Фиолента, состоялась 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, встреча была организована, чтобы люди могли уточнить все интересующие их моменты по поводу принимаемых правил землепользования и застройки, внести свои предложения о тех или иных корректировках, задать другие вопросы, которые их волнуют.

«Сейчас есть новое законодательство о комплексном развитии территории, недавно мы провели рассмотрение от жителей Учкуевки, которые хотят нормально организовать свое жизненное пространство. На Фиоленте все сложнее, там у нас все не с нуля, и уже многое сделано, что невозможно исправить, но все равно будем стремиться, чтобы даже при всех ограничениях мы пути решения сложных вопросов наметили. В конечном счете есть путь получить всю необходимую инфраструктуру, но он не простой. Надо в рамках каждого СНТ или объединившихся нескольких СНТ выходить на разработку комплексного развития территории. Мы готовы работать, максимально помогая вам», — сказал М.Развожаев в приветственном слове.

Встреча продолжалась почти три часа. Значительная часть вопросов касалась социальной инфраструктуры района, внутриквартальных дорог, газификации, электроснабжения.

По дорогам жители получили разъяснение, что к концу года будет закончена их инвентаризация, чтобы каждой закрепить ответственный департамент: транспорта или городского хозяйства. Дорог свыше пяти сотен, их протяженность свыше 300 киломертов.

Догазификацией займутся после строительства кольцевого газопровода высокого давления через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачьей в 2023 году.

По одному из самых наболевших вопросов — электроснабжению — губернатор пояснил, что в сейчас ведутся переговоры по выкупу электросетевого предприятия ООО «Севастопольэнерго» в государственную собственность. После того, как компания станет государственной, правительство Севастополя сможет начать модернизацию сетей.

Все 53 вопроса от жителей Фиолента внесены в протокол, по каждому будет дано поручение губернатора, сообщили в его пресс-службе.