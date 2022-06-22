В Севастополе зажгли еще один Вечный огонь

У Мемориала, посвященного милиционерам — участникам Великой Отечественной войны, на площади Восставших зажгли Вечный огонь.

У здания УМВД России по Севастополю прошла масштабная акция-реквием «Свеча памяти», приуроченная началу Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более двух сотен человек.

Кроме полицейских, в митинге у Мемориала в память о милиционерах-участниках Великой Отечественной войны и памятника начальнику городской милиции Василию Бузину приняли участие сотрудники Росгвардии, МЧС, органов государственной безопасности, прокуратуры, Следственного комитета, военнослужащие Черноморского флота, пограничники, сотрудники таможни, налоговой инспекции, судебные приставы, кадеты, представители общественных и ветеранских организаций, власти и духовенства.

«Свечу памяти» традиционно в Севастополе зажигали от Вечного огня у мемориала Героической обороны города Севастополя 1941-1942 годов на пл.Нахимова. В этом году впервые кадеты ОВД, МЧС и СК РФ зажгли лампады от трех Вечных огней: на пл.Нахимова, у Обелиска Славы на Сапун-горе и почему-то у памятника Примирения в Карантинной бухте, который отношения к Великой Отечественной войне не имеет.

«В завершение мероприятия под звуки музыкальной композиции «О героях былых времен» сотрудники в форме НКВД военных лет установили лампады у подножия памятника Василию Бузину и зажгли Вечный огонь. Участники акции поставили у мемориала зажженные свечи в память о тех, кто погиб на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Отдавая дань памяти павшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны полицейская салютная группа произвела три одиночных выстрела в воздух, а участники акции почтили подвиг героев минутой молчания», — сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.