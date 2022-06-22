Создали виртуальный квест «Большое путешествие по Севастополю»

Детский технопарк «Кванториум» при поддержке АНО «Центр развития цифровых компетенций» создал виртуальную квест-игру «Большое путешествие по Севастополю».

Об этом «Севастопольской газете» рассказала педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» Наталия Гаврилова.

Она пояснила, что на базе VR/AR квантума была создана интернет-платформа PanoQuiz, которая позволяет создавать панорамные снимки (на 360 градусов) и разрабатывать виртуальные туры и квест-викторины, объединенные одним проектом.

Съемки сопровождаются проведением экскурсий по городским достопримечательностям, в ходе которых ребята не только знакомятся с достопримечательностями родного города, но и выполняют панорамные снимки, которые потом становятся основой увлекательных компьютерных игр-викторин, с вопросами и ответами на них. Таким образом, создается яркая интересная игра, которая одновременно несет много полезной и глубокой информации об истории города в игровом формате.

Интересно, что панорамные игры, созданные кванторианцами, доступны на всех гаджетах: компьютерах, смартфонах, планшетах, а также с использованием очков виртуальной реальности.

Таким образом, даже не находясь в Севастополе, если надеть очки виртуальной реальности, можно легко оказаться на площади Нахимова или, например, в Балаклаве, и начать играть, перемещаясь на местности.

Проект в середине июня принял участие во Всероссийском конкурсе «Мой город-2022», где занял первое место. В конкурсе было зарегистрировано 23 команды из 18 городов страны, в финал вышли 12 игровых проектов.

Кстати, кроме платформы PanoQuiz игры размещены в соцсетях, а также на сайтах партнеров «Кванториума», например, севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

По словам Н.Гавриловой, проект «Большое путешествие по Севастополя» на сегодня можно считать завершенным, но у ребят уже теперь есть новые идеи, как использовать его результаты. Например, с сентября созданными видеоиграми предполагается дополнять уроки севастополеведения в городских школах.

Кванторианцы также хотят предложить размещение созданных ими виртуальных квест-игр на сайтах туристических компаний.

— Многие наши севастопольские (и не только) паблики исторической и развлекательной направленности уже разместили у себя наши квест-игры, и они имеют явный успех, — заключила Н.Гаврилова.