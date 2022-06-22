Морская библиотека отметила свое 200-летие

Севастопольская Морская библиотека выстояла две обороны, трижды была разрушена до основания, неоднократно погибала в пламени пожаров, но каждый раз возрождалась.

Севастопольская Морская библиотека выстояла две обороны, трижды была разрушена до основания, неоднократно погибала в пламени пожаров, но каждый раз возрождалась.

В день своего 200-летия библиотека провела День открытых дверей «Волшебных дум хранящая обитель». Посетителям в этот день устроили экскурсии по залам, показали выставки книжных новинок и дали возможность ознакомиться с содержанием раритетов в оцифрованном виде. Также 21 июня, в севастопольской Морской библиотеке состоялась торжественная церемония памятного гашения почтового маркированного конверта, изданного тиражом в 50 тысяч экземпляров.

Библиотека была основана 21 июня 1822 году по инициативе лейтенанта Мелихова. Содержание библиотеки предусматривалось за счет добровольных пожертвований и вычетов из жалования офицеров «по одной копейке с рубля», а управление делами возлагалось на выборный комитет. В ее организации и деятельности активно участвовали адмиралы Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

По словам Николая Чернышевского, библиотека «стала средоточием жизни всех офицеров в Севастополе», давая им возможность «иметь средства к самообразованию и с пользой употреблять свободное от службы время». Журнал «Морской сборник» писал: «По числу книг и по великолепию положения она была одной из важнейших в государстве… и в непродолжительном времени могла сравняться с многими из замечательных библиотек Европы».

Строительство здания для библиотеки началось в 1837 году по инициативе М.Лазарева. Однако, возведенное к 1844 году, оно почти сразу же сгорело. Ремонт занял пять лет, а в 1855 году, во время Крымской войны из-за бомбардировок здание библиотеки сгорело в очередной раз. К счастью, книги еще до начала первой обороны были вывезены в Николаев. Вступив в город, союзники разграбили оставшуюся литературу и вывезти в Лондон и Париж скульптуры и мраморные ступени лестниц.

В Севастополь собрание Морской библиотеки вернулось в 1890 году, когда для него было построено новое здание на ул.Екатерининской, 1 (напротив Графской пристани).

К началу Великой Отечественной войны число ее читателей достигло трех с лишним тысяч человек. В день библиотеку посещало не менее 450-500 читателей, которым выдавалось только на дом по 600-700 книг. Но вторую оборону это здание не пережило. В 1952 году по проекту архитектора Полякова в центре Севастополя напротив театра им.Луначарского было выстроено новое здание в классическом стиле.

Одна из старейших русских библиотек по сей день обладает уникальными фондами. Здесь хранится один из немногих сохранившихся экземпляров «Слова о полку Игореве» издания 1800 г., пятый том журнала «Современник», посвященный А.С.Пушкину и «изданный в 1837 году по смерти его в пользу его семейства», первое издание «Бориса Годунова», «Новые стихотворения В. Жуковского» и «Одиссея» в его переводе, опубликованные при жизни автора.

Библиотека, которой до революции могли пользоваться только офицеры и лица привилегированных сословий, сегодня общедоступна.

При подготовке материала использованы: официальный сайт и страница в Вконтакте Севастопольской Морской библиотеки им.Лазарева, а также книга «Легендарный Севастополь: увлекательный путеводитель», Золотарев М.И., Хапаев В.В. — Севастополь, 2002.