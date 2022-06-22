Купят еще 100 детских путевок

Из резервного фонда правительства Севастополя выделили 3,4 млн рублей на приобретение департаментам образования и науки Севастополя дополнительных 100 путевок.

Из резервного фонда правительства Севастополя выделили 3,4 млн рублей на приобретение департаментам образования и науки Севастополя дополнительных 100 путевок.

Речь идет об оздоровлении детей отдельных категорий, установленных законом Севастополя об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, а также детей и родителей, участвующих в СВО на территории Украины. Проект постановления 21 июня на заседании правительства представила и.о.директора департамента образования Лариса Сулима.

— Мы начинаем постепенно выделять средства из резервного фонда на 100 первых путевок. В дальнейшем будем выделять на июль и на август, — прокомментировал представленный проект документа губернатор М.Развожаев.

Ранее он поручил решить вопрос с выделением дополнительных 500 путевок в детские оздоровительные лагеря для севастопольских детей и проработать понятный механизм распределения путевок через департамент труда и социальной защиты населения.

Напомним, что в результате изменения принципа распределения детских путевок на оздоровление, для многих школьников отдых в городских лагерях оказался труднодоступен из-за принципа «Кто первый успеет?»

В результате родители вынуждены были организовать ночные бдения у Гагаринской администрации, а тем, кому выстаивать такие очереди по ночам было недосуг, не осталось ничего иного, как приобретать коммерческие путевки.