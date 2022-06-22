Детям сиротам дадут 4,7 млн рублей на покупку жилья

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обещают дополнительную меру поддержки в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или жилого дома. Решение об этом принято 21 июня на заседании правительства Севастополя.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обещают дополнительную меру поддержки в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или жилого дома. Решение об этом принято 21 июня на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил глава горстроя Илларион Гапицонов, право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом, средства могут быть использованы на приобретение квартиры или жилого дома, расположенного на территории города Севастополя.

При этом размер социальной выплаты рассчитывается исходя их предельной стоимости 1 кв м общей площади жилого помещения и минимального размера жилого помещения по городу Севастополя, установленного правительством города.

- Минимальный размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, составляет 33 м кв на одиноко проживающего. В текущем году расчет на размер социальной выплаты составит 4,731 млн рубля, - сообщил И.Гапицонов.

Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, такая социальная выплата возможна, если человек хочет получить социальную выплату вместо полагающегося ему жилья, поинтересовавшись у подчиненного, возможно ли, получить такую меру социальной поддержки, и, доплатив, получить расширенную площадь.

И.Гапицонов ответил, что расширение площади также предусматривается, в этом случае получатель может внести доплату или воспользоваться городской субсидией.

- Он может приобрести помещение и представить его департаменту на предмет соответствия требованиям. Контролировать это будет специально созданная комиссия с участием строителей, - пояснил И.Гапицонов, на что глава города сказал, что собираться комиссия в случае необходимости должна очень быстро.