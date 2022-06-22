Билеты на первый поезд из Запорожья в Крым распроданы

Подготовительные работы для запуска железнодорожных пассажирских перевозок в Крым завершают на освобожденной территории Запорожской области, проданы первые 250 билетов.

Подготовительные работы для запуска железнодорожных пассажирских перевозок в Крым завершают на освобожденной территории Запорожской области, проданы первые 250 билетов.

Об этом 22 июня рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24» .

Гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов накануне сообщал журналистам, что ранее было запущено грузовое сообщение с Крымом, в тестовом режиме пассажирские электрички планируется запустить с 1 июля, людей будут предварительно перевозить три вагона общей вместимостью 250 пассажиров.

«Подготовительные работы практически закончены. В первом составе 250 билетов, они были проданы за считанные минуты», — цитирует В.Рогова ТАСС.

В военно-гражданской администрации Запорожской области уточнили, что окончательное решение о запуске будет принято в последних числах июня.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что железнодорожное сообщение между Крымом и Северной Таврией планируется запустить в тестовом режиме с 1 июля, также до 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями.